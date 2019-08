Pfungstadt (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen und einem Pkw auf der Autobahn 67 im südhessischen Pfungstadt sind zwei Männer schwer verletzt worden. Der 52-jährige Autofahrer und der 69 Jahre alte Fahrer eines Tanklasters seien nach dem Unfall am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Aus dem Tanklaster liefen mehrere hundert Liter Latex aus. Dessen Fahrer hatte zu spät erkannt, dass die Fahrzeuge vor ihm bremsten und war mit ihnen kollidiert. Die Autobahn wurde in Richtung Darmstadt voll gesperrt.