Peine (dpa/lni) - Ein Motorradfahrer hat in Peine drei an einem Zebrastreifen wartende Autos überholt und eine neunjährige Fußgängerin angefahren. Das Mädchen wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Harley-Davidson des 54-jährigen Fahrers aus Uetze wurde sichergestellt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls am Samstagabend im Ortsteil Stederdorf.