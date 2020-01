Pattensen (dpa/lni) - Drei Menschen sind bei einem Autounfall bei Pattensen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Fahrzeug mit drei Insassen in der Nacht zum Sonntag aus bisher unbekannten Gründen in einer langgezogenen Kurve von der Straße abgekommen. Anschließend habe sich der Wagen mehrfach überschlagen und sei auf dem Dach liegend zum Stehen gekommen. Alle drei Insassen konnten sich noch aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug retten. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten zur Behandlung ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, musste eines der Unfallopfer noch in der Nacht notoperiert werden.