Auto in Papenburg brennt: Totalschaden von 45 000 Euro

Papenburg (dpa/lni) - In der Nacht zum Montag hat in Papenburg (Landkreis Emsland) ein Auto gebrannt. Dabei sei ein Totalschaden von geschätzten 45 000 Euro entstanden, teilte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mit. Das Auto des Mannes fing auf einem Parkplatz Feuer. Ein Übergreifen auf das Haus habe die Feuerwehr verhindern können. Der Besitzer des Wagens wurde aus dem Haus geholt und blieb unverletzt, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Brandursache sei noch unklar.