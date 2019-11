Palzem (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 419 von Palzem nach Trier sind am Freitag die beiden Fahrerinnen schwer verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie die Polizei Saarburg mitteilte. Die Straße im Landkreis Trier-Saarburg wurde vorübergehend gesperrt. Eine der Frauen überholte nach Polizeiangaben kurz nach dem Ortsausgang von Palzem einen vor ihr fahrenden Lkw. Dabei prallte ihr Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Beide Fahrerinnen waren allein in ihren Autos. Der Lkw wurde beim Unfall leicht beschädigt - sein Fahrer blieb unverletzt. Ein Sachverständiger soll nun die Unfallursache klären. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.