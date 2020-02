Ovelgönne (dpa/lni) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Ovelgönne (Kreis Wesermarsch) sind am Dienstagmorgen zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger sei mit seinem Auto in einer scharfen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei prallte er ungebremst frontal in einen entgegenkommenden Wagen eines 36 Jahre alten Mannes. Das Auto des 18-Jährigen fing durch den Unfall Feuer und brannte komplett aus.

Er konnte sich noch rechtzeitig rette. Ein zufällig vorbeifahrender Notarzt und mehrere Ersthelfer kümmerten sich um die Verletzten. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während der Aufräumarbeiten blieb die Bundesstraße 211 für knapp zwei Stunden gesperrt.