Ottenhöfen (dpa/lsw) - Ein 66 Jahre alter Autofahrer hat sich mit seinem Wagen in Ottenhöfen (Ortenaukreis) überschlagen, ist aus dem Auto geschleudert worden und gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann bei dem Unfall am Samstag nicht angeschnallt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er war aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und über einen Stein gefahren, wobei sich das Auto auf der abschüssigen Straße überschlug.