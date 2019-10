Osterwieck (dpa/sa) - Bei einem Unfall im Landkreis Harz ist am Mittwoch ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann auf der L 87 aus Berßel kommend in Richtung Osterwieck. In einer Linkskurve sei er aus noch nicht geklärter Ursache von der Straße abgekommen und gestürzt. Er starb noch an der Unfallstelle, während er ärztlich versorgt wurde.