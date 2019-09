Osterburken (dpa/lsw) - Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, krachte er am Freitagnachmittag frontal in ein Auto, das in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten war. Der Biker schleuderte in den Straßengraben und starb an der Unfallstelle.