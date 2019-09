Osten (dpa/lni) - Ein alkoholisierter Autofahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag in Osten (Landkreis Cuxhaven) mit seinem Wagen überschlagen und dabei verletzt. Gegen Mitternacht kam der Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Graben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zeugen alarmierten Rettungskräfte. Die Polizei stellte bei der Befragung Alkoholgeruch im Atem des 60-Jährigen fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,73 Promille. Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand durch den Unfall Totalschaden.