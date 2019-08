Osnabrück (dpa/lni) - Bei der Kollision eines Radladers mit einem Fahrradfahrer ist ein 39-jähriger Mann in Osnabrück tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte am Mittag ein 69 Jahre alter Mann mit dem Radlader eine Kreuzung im Stadtteil Kalkhügel und übersah offensichtlich den 39 Jahre alten Radfahrer, der auf dem Fußgängerweg die Straße überquerte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er aber kurz darauf starb. Der Fahrer des Radladers erlitt einen Schock.