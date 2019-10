Osnabrück (dpa/lni) - Bei einem schweren Autounfall sind in Osnabrück vier Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ihr Wagen in der Nacht zum Samstag in einer Kurve von der Straße ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Grund war wahrscheinlich ein zu hohes Tempo.

Die Männer im Alter von 22 bis 25 Jahre konnten noch selber das Auto verlassen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weil die Polizei nicht klären konnte, wer der vier Männer das Auto gesteuert hatte, wurde von allen eine Blutprobe entnommen.