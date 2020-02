Osnabrück (dpa/lni) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 30 nahe Bissendorf im Landkreis Osnabrück ist ein 80 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann habe in Fahrtrichtung Hannover die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Sonntag. Das Auto kollidierte am Samstag mit den Schutzplanken, drehte sich und kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Mann starb später in einem Krankenhaus. Die Ermittlungen deuten den Angaben zufolge auf ein medizinisches Problem als Unfallursache hin - und auch bei der Todesursache gehen die Ermittler von medizinischen Gründen und nicht den Unfallfolgen aus.