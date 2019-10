13-Jähriger am Steuer: Schwerer Unfall in Osnabrück

Osnabrück (dpa/lni) - Ein 13-Jähriger am Steuer eines Autos hat in Osnabrück einen schweren Autounfall mit vier Verletzten verursacht. Ein 55 Jahre alter Mann habe dem Jungen am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes Fahrunterricht gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Sofort nach dem Starten des Motors habe der junge Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren. Er fuhr über eine Wiese, durchbrach einen Zaun und stürzte an einer Eisenbahnunterführung auf die etwa dreieinhalb Meter tiefer gelegene Straße. Dort fuhr der Wagen weiter, bis er gegen die Betonwand der Brück prallte.

Der Fahrer, der Mann und zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren, die in dem Auto saßen, wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Mann ist nach Angaben der Polizei ein Verwandter der Kinder. Einen Führerschein hat er derzeit nicht. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.