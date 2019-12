Oppenau (dpa/lsw) - Nach dem Absturz mit seinem Gleitschirm ist ein Mann knapp zwei Stunden lang in einem Baum bei Oppenau (Ortenaukreis) festgesessen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Weil die Fichte im unteren Bereich keine Äste hatte, konnte die Feuerwehr den Mann zunächst nicht über eine Leiter bergen. Ein Retter der Bergwacht kletterte schließlich mit Steigeisen hinauf und seilte den 28-Jährigen ab, wie ein Sprecher der Bergwacht sagte. Der Pilot war am Sonntag vermutlich wegen einer verknoteten Tragleine auf einem Fluggelände kurz nach dem Start in der Fichte hängen geblieben. Er blieb unverletzt.