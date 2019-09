Oldenburg (dpa/lni) - Nach einem schweren Autounfall mit einem Fußgänger hat die Polizei in Oldenburg einen heftigen Streit schlichten müssen. Am Donnerstagabend war ein Mann plötzlich auf die Straße gelaufen, so dass ein Autofahrer seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Das Unfallopfer sei schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen, inzwischen aber außer Lebensgefahr.

Im Anschluss an die Kollision sollen rund 20 Personen aneinandergeraten sein - darunter "teilweise auch Familienangehörige der Beteiligten", wie die Polizei berichtete. "Sie haben offenbar versucht, die Schuld beim jeweils anderen der Beteiligten zu suchen." Man habe die beiden Gruppen dann mit Mühe trennen müssen. Zu Gewalt oder Straftaten sei es aber nicht gekommen.