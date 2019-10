Offenbach (dpa/lhe) - Gut dreizehn Stunden nach einem Gefahrgutunfall auf dem Gelände des Logistikers Rhenus in der Nähe von Offenbach dauern die Aufräumarbeiten am Donnerstagmorgen an. Derzeit nehme die Feuerwehr die ätzende und brennbare Flüssigkeit, die am Vorabend ausgetreten war, noch auf, teilte die Feuerwehr Offenbach am frühen Donnerstagmorgen mit. Dann werde eine Fachfirma die Entsorgung übernehmen.

Der Unfall im Industriegebiet von Dietzenbach hatte am Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Beim Umladen einer Palette mit Fässern mit einer gefährlichen Flüssigkeit wurde laut Feuerwehr eines der Fässer beschädigt. Die Flüssigkeit habe sich ausgebreitet, wobei Dämpfe ausgetreten seien. Zeitweise waren 120 Kräfte im Einsatz, teilweise mit Atem- und Chemikalienschutzanzügen. Fünf Mitarbeiter waren leicht verletzt worden. Die Bevölkerung war nach Polizeiangaben jedoch nicht gefährdet.