Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Unfälle - Offenbach am Main

Offenbach/Frankfurt (dpa/lhe) - Nach dem Abfahren von der Autobahn 3 ist ein 57-jähriger Mann bei Offenbach mit dem entgegenkommenden Wagen eines 29-jährigen Fahrers zusammengestoßen. Beide Männer wurden bei dem Unfall am Donnerstagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 57-Jährige war demnach bei Offenbach-Süd von der A3 abgefahren. Auf dem Weg zu einem Kreisverkehr kam er aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn ab und kollidierte mit dem anderen Fahrzeug. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.