Offenbach (dpa/lhe) - Eine 75-Jährige ist in Offenbach von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Fußgängerin habe am Morgen eine Straße überquert, als sie vom Wagen einer 68 Jahre alten Frau erfasst worden sei. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Deshalb sei auch ein Sachverständiger vor Ort gewesen, hieß es.