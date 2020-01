Panik unter Schülern in Oelde: Zehn Schüler leicht verletzt

Oelde (dpa/lnw) - Eine Panik unter Schülern in der westfälischen Stadt Oelde mit mehreren Leichtverletzten hat einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Der Vorfall ereignete sich, als mehrere Jugendliche einer Gesamtschule am Montag nach der Mittagspause außerhalb des Schulgeländes auf dem Rückweg unterwegs in den Unterricht waren, wie eine Polizeisprecherin schilderte. Dabei hätten drei von ihnen mit untergehakten Armen eine Art Sperre gebildet, als sie über eine Brücke liefen. Eine Schülerin soll eine Ohnmacht erlitten haben. Daraufhin sei es zu panischen Reaktionen anderer Schüler gekommen.

"Alle sind losgerannt, es gab Rempeleien, der ein oder andere ist gestürzt", sagte die Sprecherin. Zehn Schüler seien leicht verletzt worden. Sie kamen in Krankenhäuser. Insgesamt kümmerten sich die Rettungskräfte um 31 Schülerinnen und Schüler. "Die Glocke" hatte online zuerst über die Panikreaktion im Kreis Warendorf berichtet.