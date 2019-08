Artikel per E-Mail versenden

Warendorf (dpa/lnw) - Eine Seniorin ist mit ihrem Pedelec von einem Paketwagen angefahren worden und schwer gestürzt. Die Frau war am Samstag mit ihrem elektrounterstützten Rad in Oelde (Kreis Warendorf) unterwegs, als der Zusteller sein Fahrzeug auf der Straße wendete. Dabei übersah er nach Polizeiinformationen die 71 Jahre alte Frau. Der Wagen erfasste sie. Ein Rettungshubschrauber brachte die Rentnerin schwer verletzt in eine Klinik.