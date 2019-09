Berlin (dpa) - Die Grünen fordern Regelungen, um große Sportgeländewagen häufiger aus Innenstädten herauszuhalten. Notwendig sei "eine Obergrenze für große SUV in den Innenstädten", sagte der Vize der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, dem "Tagesspiegel". Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, verlangt an gleicher Stelle entweder eine hohe City-Maut für SUV oder ein Parkverbot beziehungsweise deutlich erhöhte SUV-Parkgebühren in Städten. Am Freitag waren bei einem Unfall mit einem SUV in Berlin vier Menschen getötet worden.