Oberbettingen (dpa/lrs) - Ein 18-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall nahe Oberbettingen (Landkreis Vulkaneifel) schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstag in einer Kurve auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Er kollidierte demnach frontal mit dem Auto eines 71-Jährigen und wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn, ein Hubschrauber flog ihn ins Krankenhaus. Der 71-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von etwa 9000 Euro. Die L10 war für knapp eine Stunde gesperrt.