Nußloch (dpa/lsw) - Eine 76 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto in eine Schaufensterscheibe in Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) gefahren und hat dabei vier Menschen leicht verletzt. Sie habe am Freitag beim Anfahren von einem Parkplatz nach eigenen Angaben Brems- und Gaspedal verwechselt, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin selbst überstand den Unfall unverletzt. Eine Angestellte des Geschäfts und drei Kunden wurden von Rettungskräften behandelt, eine Frau kam in ein Krankenhaus.