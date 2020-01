Nümbrecht (dpa/lnw) - Mit dem Schrecken davongekommen ist ein Autofahrer im Oberbergischen Kreis, der sich mit seinem Wagen überschlagen hat und zwischen Bäumen auf dem Dach gelandet ist. Der 48-Jährige kletterte nach dem Unfall im Nümbrecht leicht verletzt aus dem demolierten Auto, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach war der Mann am Donnerstagabend mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto habe in einem angrenzenden Wald noch mehrere Bäume touchiert, bevor es auf dem Dach landete.