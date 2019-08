Imbshausen (dpa/lni) - Durch einen herabfallenden Ast sind ein Motorradfahrer und seine 49-Jährige Beifahrerin im Kreis Northeim von ihrem Motorrad geschleudert und schwer verletzt worden. Der 53 Jahre alte Mann war mit seiner Begleitung am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 248 zwischen Wiebrechtshausen und Imbshausen unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der aufgrund von Sturmböen und starkem Regen abgebrochene Ast, schlug dem Fahrer kurz hinter der Abzweigung Denkershausen gegen den Helm. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, seine Begleitung per Rettungswagen. Die Straße war zeitweise voll gesperrt.