Norddeich (dpa/lni) - Seenotretter haben im Wattenmeer vor Norddeich einen völlig entkräfteten Surfer in Sicherheit gebracht. Der Mann hatte sich am Mittwoch bei starkem ablandigen Wind und starkem Ebbstrom immer weiter vom Land entfernt und am Fuß verletzt. Er sei an den Leitdamm am Rand des Fahrwassers getrieben und habe aus eigener Kraft nicht mehr das sichere Ufer erreichen können, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Donnerstag mit. Die Besatzung eines Seenotrettungsbootes konnte den unterkühlten Mann bergen. Er stand unter Schock und wurde im Hafen an einen Rettungswagen übergeben.