Niederwörresbach (dpa/lrs) - Ein 56-jähriger Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Lkw im Kreis Birkenfeld am Donnerstag ums Leben gekommen. Der Mann war der Polizei zufolge in der Nähe von Niederwörresbach (Kreis Birkenfeld) auf einer Landstraße unterwegs. Dabei geriet er auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer habe einen Unfall nicht mehr verhindern können. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Der 51-jährige Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Ein Gutachter soll nun klären, wie es genau zu dem Unfall kommen konnte.