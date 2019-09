Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen in Neustadt an der Weinstraße sind beide Frauen schwer verletzt worden. Eine 39-Jährige erlitt trotz Helm Kopfverletzungen und wurde ins Krankenhaus geflogen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Eine 69-Jährige, die auf einem Pedelec unterwegs war, wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der Unfall ereignete sich, als die Neustädterinnen auf einem Radweg aus entgegengesetzter Richtung aufeinander zufuhren. Sie berührten sich am Lenker und stürzten.