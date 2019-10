Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Drei Autofahrer sind auf der Autobahn 65 bei Neustadt an der Weinstraße mit einer Rotte Wildschweine kollidiert. Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, war eine Bache mit ihren Jungtieren am Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd auf die Autobahn gelaufen. Alle Tiere verendeten noch an der Unfallstelle.