Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Die Missachtung eines Durchfahrtverbots an einem denkmalgeschützten Weg in Neustadt ist einen Lastwagenfahrer teuer zu stehen gekommen. Er habe am Dienstagmorgen mit dem Lkw zunächst eine ebenfalls denkmalgeschützte Stützmauer beschädigt, als Folge sei der Weg abgesackt, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Schadens sei noch unklar. Er war so weit auf der alten Römerstraße gefahren, bis diese so eng und rutschig wurde, dass er nicht mehr weiter kam. Als der 56-Jährige rückwärts aus der Engstelle fahren wollte, prallte der Lkw gegen die Mauer.