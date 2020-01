Neustadt (dpa/lrs) - Eine Fahrt ins Krankenhaus ist für einen 47-Jährigen durch einen Zusammenstoß mit einem Wildschwein gestoppt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der Mann am Montagabend sein zwei Monate altes Baby wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus nach Speyer fahren. Auf der Bundesstraße 39 kreuzte in Höhe Geinsheim jedoch ein Wildschwein die Fahrbahn. Der Fahrer stieß mit dem Tier zusammen, das Auto war anschließend nicht mehr nutzbar. Verletzt wurde niemand. Rettungskräfte kümmerten sich um das Baby und seinen Vater. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle und wurde noch von einem weiteren Auto überfahren. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 5000 Euro.