Neustadt an der Orla (dpa/th) - Ein 59-Jähriger ist in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) mutmaßlich betrunken mit seinem Krankenfahrstuhl unterwegs gewesen und gegen ein Auto gekracht. Am Wagen entstanden Schäden in nicht genannter Höhe, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von knapp 1 Promille bei dem Mann fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.