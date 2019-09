Neuss (dpa/lnw) - Eine 82 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstagabend in Neuss nach einem Unfall mit einem Lkw gestorben. Die Frau kollidierte auf ihrem Rad nach Angaben der Polizei an einer Kreuzung mit einem Sattelzug. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Menschen an der Unfallstelle bei der Frau Erste Hilfe. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie am Mittwoch starb. Die genauen Unfallumstände sind laut Polizei weiterhin unklar.