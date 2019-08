Waldernbach/Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf einer Landstraße in der Nähe von Limburg ist eine Frau ums Leben gekommen. Ein Mann erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden waren in der Nacht zum Donnerstag mit ihrem Wagen bei Waldernbach (Kreis Limburg-Weilburg) von der L 3109 abgekommen, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte.