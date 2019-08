Bad Marienberg (dpa/lrs) - Eine 54-jährige Frau ist am Samstag im Westerwaldkreis von einem Traktor ohne Fahrer überrollt und getötet worden. "Die Frau erlag noch vor Ort den Verletzungen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Montabaur. Das unbemannte Fahrzeug habe sich auf einem Anwesen in Bad Marienberg-Neunkhausen in Bewegung gesetzt. Zu den Ursachen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Man habe Ermittlungen aufgenommen.