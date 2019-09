Artikel per E-Mail versenden

Neulingen (dpa/lsw) - Brennendes Benzin hat sich nach einem Verkehrsunfall im Enzkreis über einen 18 Jahre alten Motorradfahrer ergossen und diesen tödlich verletzt. Aus zunächst unbekannten Gründen sei der Biker am Montagmorgen auf einer Landstraße zwischen Neulingen und Königsbach-Stein auf die Gegenspur geraten, sagte ein Sprecher der Polizei. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Durch den Aufprall zerbarst laut Polizei der Tank des Motorrads und fing Feuer. Das brennende Benzin ergoss sich über den Biker und durch die zerbrochene Frontscheibe auch über die Autofahrerin. Die 27-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Obwohl das Feuer mit der Hilfe von Zeugen schnell gelöscht wurde, starb der 18-Jährige noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die 27-Jährige in ein Krankenhaus. Die Landstraße war für mehrere Stunden gesperrt.