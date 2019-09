Görlitz (dpa/sn) - In Ebersbach-Neugersdorf (Landkreis Görlitz) ist ein Radfahrer ums Leben gekommen. Der 38 Jahre alte Mann kam im Ortsteil Neugersdorf von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei am Mittwoch in Görlitz mitteilte. Demnach starb er am Dienstagabend noch am Unfallort an der Straße der Jugend. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten.