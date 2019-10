Neuensalz (dpa/sn) - Ein Motorradfahrer ist an den Folgen eines Auffahrunfalls auf der Autobahn 72 im Vogtlandkreis gestorben. Er sei seinen lebensbedrohlichen Verletzungen am Dienstagabend erlegen, teilte die Polizei in Zwickau am Mittwoch mit. Der 36-Jährige war am Montag in der Nähe von Neuensalz auf einen Kleintransporter mit Anhänger aufgefahren. Ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus, wo der Mann einen Tag später starb.