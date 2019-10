Neuensalz (dpa/sn) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A72 ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige fuhr am Montagabend bei Neuensalz (Vogtlandkreis) auf einen Kleintransporter mit Anhänger auf, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls kam das Motorrad erst 150 Meter weit weg von der Unfallstelle zum Liegen. Der Biker wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Hof für drei Stunden voll gesperrt, danach kam es weiter zu Behinderungen.