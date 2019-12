Neuburg am Inn (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Passau-Süd und Pocking ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mensch getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein Sprinter mit Anhänger in Fahrtrichtung Österreich offenbar ins Schlingern gekommen, bevor er auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte dies zu spät und stieß auf das Fahrzeuggespann. Der Fahrer des Sprinters, der zwischenzeitlich ausgestiegen war, wurde dabei erfasst und getötet. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall bei Neuburg am Inn schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt, wurden aber mit einem Schock ebenfalls in eine Klinik gebracht.