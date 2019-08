Neubrandenburg (dpa/mv) - Zwei Stadtbusse sind in Neubrandburg bei einem Auffahrunfall kollidiert. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 40 000 Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als der vordere Bus verkehrsbedingt halten musste, bemerkte dies der Fahrer im dahinter fahrenden Bus zu spät und fuhr auf den anderen Bus auf. Der 29-jährige Busfahrer erlitt einen Schock. Weitere Menschen wurden den Angaben nach nicht verletzt, da sich keine Fahrgäste in den Bussen befanden.