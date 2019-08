Neubrandenburg (dpa/mv) - Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 20 sind nahe Neubrandenburg fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 38-Jähriger am Samstag die Kontrolle über seinen Transporter und fuhr in die Böschung. Der Mann am Steuer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.