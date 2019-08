Nentershausen (dpa/lrs) - Eine 69 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall nahe Nentershausen im Westerwald ums Leben gekommen. Sie war am Mittwochabend beim Abbiegen mit ihrem Wagen in einen Bus gekracht, wie die Polizei in Montabaur weiter mitteilte. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Im Bus wurde niemand verletzt.