Nebelschütz (dpa/sn) - Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Nebelschütz (Landkreis Bautzen) schwer verletzt worden. Ein 29-Jähriger war auf einer Landstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag sagte. Der 29-Jährige kollidierte mit seinem Wagen mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 61-Jährigen. Beide Männer wurden bei dem Unfall am Donnerstag schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.