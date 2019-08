Naurath (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Naurath (Kreis Trier-Saarburg) schwer verletzt worden. Nachdem ein Autofahrer ihm die Vorfahrt genommen hatte, musste er so stark bremsen, dass er stürzte. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 40-jährige sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 50-jährige Autofahrer sei bei dem Unfall vom Mittwoch nicht verletzt worden. Am Motorrad sei ein erheblicher, am Auto ein leichter Sachschaden entstanden.