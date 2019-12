Gießen (dpa/lhe) - Bei zwei Auffahrunfällen auf der Autobahn 45 in Richtung Gießen ist ein Mensch leicht verletzt worden. Als der Verkehr zwischen der Anschlussstelle Gambach und dem Gießener Südkreuz stockte, seien zwei Autos am Samstagmittag ineinander gefahren, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer wollte den Fahrzeugen ausweichen - und verursachte so einen weiteren Unfall zwischen drei Autos. Die A45 war am Samstagmittag in Richtung Gießen gesperrt. Wie genau es zu den Unfällen kam, war zunächst unklar.