München (dpa/lby) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in München ist eine 76 Jahre alte Radfahrerin im Krankenhaus gestorben. Die Seniorin hatte Anfang August bei Grün eine Kreuzung überquert, als ein 86-jähriger Autofahrer sie mit seinem Wagen erfasste. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie am Mittwoch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.