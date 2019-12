München (dpa/lby) - Ein Radfahrer ist in München beim Zusammenstoß mit einem Polizeiwagen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Sonntag war ein 23 Jahre alter Polizeibeamter mit seinem Streifenwagen auf einer Einsatzfahrt mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel gefahren. Der von links kommende Fahrradfahrer habe trotz der Warnsignale nicht angehalten und sei zudem in falscher Fahrtrichtung stadtauswärts gefahren. Er wurde von dem Polizeifahrzeug frontal erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann aus dem Landkreis Bad Tölz kam in ein Krankenhaus.