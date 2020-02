Rostock (dpa/mv) - Bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände eines Kranherstellers in Rostock ist am Montag ein Monteur verletzt worden. Wie ein Sprecher der Firma Liebherr-MCCtec Rostock GmbH am Dienstag mitteilte, rutschte der 29-Jährige bei einer Überprüfung vom Unterwagen eines Mobilkrans ab. Dabei habe sich der Mann Verletzungen am Arm und am Kopf zugezogen. Der Mann wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Kranunterwagen sorgt dafür, dass die Kräne zu ihren Einsatzorten rollen können und sind etwa drei bis vier Meter hoch.